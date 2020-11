Bildungsverbände pochen auf Wechselunterricht. Er könnte wesentlich dazu beitragen, dass am Ende Schulen nicht doch schließen müssen, wenn ganze Klassen in Quarantäne sind und nicht mehr genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert, dass es hier beim Bund-Länder-Treffen am Montag keine Bewegung gab und spricht vom "politischen Abenteuertum".