Deshalb also tatsächlich heute auf ein Neues: Schulen und Digitales mit Saskia Esken und Angela Merkel im Kanzleramt, diesmal mit 16 Kultusministern und damit deutlich besseren Aussichten auf zügige Umsetzung danach. Und weil Unterricht und Kinderbetreuung selbst bei steigenden Corona-Zahlen nicht gänzlich ins Digitale auswandern können und sollen, geht es auch um Hygienekonzepte und Infektionsschutzmaßnahmen in Schulen und Kitas. Stand ebenfalls schon beim letzten Mal auf der Tagesordnung, aber ein zweiter Anlauf kann nicht schaden, vorausgesetzt, diesmal kommt was dabei raus.