4.568: So viele Menschen mehr als normalerweise sind in der Woche vor Weihnachten in Deutschland gestorben. Die Zahl der Covid-Toten liegt im gleichen Zeitraum bei 4.484. Die Übersterblichkeit beträgt bundesweit 24 Prozent. In Sachsen sind sogar mehr als doppelt so viele Menschen gestorben als im Vergleich mit den Vorjahren - hier liegt die Übersterblichkeit bei 109 Prozent.