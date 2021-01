Am Montag schneit es in der Südhälfte leicht bis mäßig, am Oberrhein mit Regen. Im Norden zeigt sich auch mal die Sonne und meist ist es trocken. Vor allem an der Nordsee kann es jedoch Schneeregenschauer geben. An den Küsten und an den Alpen weht ein frischer, in Böen starker Wind. Die Höchsttemperatur liegt zwischen -3 und 4 Grad.