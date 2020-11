Fußball-Welt trauert um Diego Maradona: Auf den Straßen von Buenos Aires versammelten sich Zehntausende Fans, um von ihrem Idol Abschied zu nehmen und auch in Neapel, wo der Aufstieg des Argentiniers zum Weltstar begann, kamen Hunderte zu einer Mahnwache zusammen. Maradona war am Mittwoch im Alter von nur 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.