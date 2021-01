Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt: Kaum ist Alexej Nawalny wieder auf russischem Boden, greift der russische Staat gegen ihn durch und macht dem Kremlkritiker in einer Polizeistation den Eilprozess. Das Ergebnis: 30 Tage Haftstrafe. Er selbst bezeichnete in einer Videobotschaft das Vorgehen der russischen Behörden noch vor dem Urteil als "Gipfel der Gesetzlosigkeit". Nawalny war am Sonntag direkt nach seiner Ankunft in Russland am Flughafen in Moskau festgenommen worden. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, verurteilten die Verhaftung.