Außer in der Schweiz - dort haben in einigen Kantonen die Skigebiete geöffnet. Und der Andrang ist groß. Raus in die Natur, Berge und Schnee genießen, darauf freuen sich viele, gerade in Zeiten wie diesen. Freiheit statt Lockdown. Die Wirtschaft muss brummen - und am Ski-Tourismus verdienen viele: Hoteliers und Restaurantbesitzer, Geschäftsleute, Skischulen, Liftbetreiber. Deshalb sind auch Gäste aus dem Ausland willkommen.