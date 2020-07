Scholz will nach Wirecard-Skandal "Reformen auf den Weg bringen": Der Finanzminister musste mit Wirtschaftsminister Altmaier zusammen vor dem Finanzausschuss erscheinen und Rede und Antwort stehen. Ob es noch eine zweite Sitzung gibt oder sogar ein Untersuchungsausschuss, um die Vorgänge rund um die Luftbuchungen von Wirecard aufzuklären, ist noch unklar. Im ZDF kündigte Scholz an, was in einem Gesetz stehen müsste: