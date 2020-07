In Europa bleiben uns solche Bilder derzeit erspart, aber auch in Spanien, auf dem Balkan, in Griechenland oder in Bulgarien ist die Sorge vor einer zweiten Welle groß. Doch was heißt das für unseren Sommerurlaub? Vor wenigen Wochen waren viele von uns nach der Aufhebung der Reisewarnung für 27 europäische Staaten optimistisch, dass "Urlaub dahoam" nicht die einzige Alternative ist. Wie ist derzeit die Lage in den jeweiligen Ländern? Das hat sich meine Kollegin Katja Belousova genauer angeschaut: