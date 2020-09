Christine Nöstlingers Werke gehören zu den Klassikern deutschsprachiger Kinderliteratur, besonders ihr autobiografisch geprägtes Buch "Maikäfer flieg". Darin sieht der Zuschauer das Ende des Zweiten Weltkriegs in Wien und die Zeit der russischen Besatzung durch die Augen eines Kindes. Die neunjährige Christine erlebt darin Flucht und große Not, aber auch Freundschaft und Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit. (Zu sehen noch bis zum 4. Oktober in der 3sat-Mediathek)