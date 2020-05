Doch irgendwo muss das Geld ja herkommen. Darüber, wie die Krise zu meistern ist, wird bereits diskutiert. Kanzlerin Angela Merkel hat - "Stand heute" - Steuererhöhungen ausgeschlossen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hingegen will den reichsten Teil der Bevölkerung in die Pflicht nehmen und schlägt eine Vermögensabgabe vor. Wie auch immer: In den kommenden Jahren müssen wir vermutlich alle den Gürtel enger schnallen.