Um auf den Mangel von Schutzausrüstung in der Corona-Krise aufmerksam zu machen, haben sich einige Hausärzte zu einem ungewöhnlichen Online-Protest entschlossen: Sie ließen sich nackt - teils nur mit Stethoskop bekleidet - in ihrer Praxis ablichten. In einer Petition fordern sie unter anderem die "Bereitstellung von Schutzausrüstungen". In den sozialen Medien wollen sie mit dem Hashtag #blankebedenken auf ihre Situation aufmerksam machen.