1993 endete in Kolumbien die Ära des Drogenbarons Pablo Escobar. Doch auch nach seinem Tod ging das illegale Geschäft in Lateinamerika weiter, in Mexiko gewann ein neues Kartell an Macht und Einfluss. In der sechsteiligen Doku-Reihe "Escobars Erben" berichten beide Seiten: die Undercover-Agenten und Staatsanwälte von langwierigen und lebensgefährlichen Ermittlungen und die unsichtbaren Drogenbosse vom Aufstieg und Fall ihrer Organisationen. (44 Minuten)