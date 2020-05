Nun hat der US-Präsident bei seinem täglichen Corona-Briefing laut darüber nachgedacht, ob man Menschen nicht auch Desinfektionsmittel spritzen könnte, da es Viren doch auch auf Oberflächen abtötet. Unser Korrespondent in Washington, Elmar Theveßen, kann mittlerweile nur noch den Kopf schütteln und fragt sich in seinem Kommentar, warum die wissenschaftlichen Berater Trumps ihrem Boss nicht vehementer widersprechen. Inzwischen sind mehr als 50.000 Menschen in den USA in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben.