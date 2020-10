An diesem Montag ist der Himmel meist stark bewölkt oder bedeckt. Regen fällt vor allem entlang des Rheins und an der Elbe, am Nachmittag an der Ostsee. Dort sind auch einzelne Gewitter möglich. Die Sonne zeigt sich am längsten an der Nordsee. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis Südost. Die Höchsttemperatur liegt zwischen zehn Grad im Saarland und 17 Grad an der Oder.