Mit dem Thema Coronavirus und Klimaschutz hat sich auch Jochen Breyer beschäftigt. Der ZDF-Reporter hat über die sozialen Netzwerke gefragt, was die Menschen an der Klimadebatte stört. Denn noch vor wenigen Monaten war es die Klimakrise, die uns in Atem hielt. Breyer hat mit Bürgern vor und während der Corona-Krise gesprochen: Können wir aus der Pandemie für die Klimakrise lernen?