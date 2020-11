Wenn also heute in Berlin marktliberale Wirtschaftswissenschaftler ihre Berechnungen zu den Auswirkungen der Pandemie auf die öffentlichen Haushalte vorstellen, wird es für Maßnahmen, die die Wirtschaft ausbremsen, sicher keinen Applaus geben. Deshalb an dieser Stelle noch einmal die Erinnerung an das weise Wort des "President Elect": Bleibt ritterlich und höflich, auch wenn's mal strittig wird.