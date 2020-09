eine Entspannung ist leider noch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen hat Donnerstagabend die Marke von einer Million überschritten und damit einen weiteren traurigen Meilenstein erreicht. Mittlerweile erkennt sogar US-Präsident Donald Trump, dass die Lage ernst ist. "Er ist dafür über seinen eigenen Schatten gesprungen, denn schlechte Nachrichten von Experten hat er in den Wochen vorher eher verharmlost und lächerlich gemacht", meint unser USA-Korrespondent Elmar Theveßen in seinem Kommentar zur Lage in den Vereinigten Staaten. "Diese Selbsttäuschung sei ihm gegönnt, wenn er es jetzt wirklich ernst meint mit dem Kampf gegen das Virus. Dann gebührt ihm Respekt für diese unerwartete Kehrtwende."



Die Auswirkungen der Pandemie sind auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt bereits deutlich spürbar, die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist drastisch gestiegen. Auch in Deutschland ist man nicht nur wegen steigender Infektionszahlen, sondern auch aufgrund der Auswirkungen für die Wirtschaft besorgt: "Das, was die Unternehmen an Sorgen haben, das sind nicht nur deren, sondern unser aller Sorgen", sagte Vizekanzler Olaf Scholz im ZDF. Der Spagat zwischen dem Schutz der Gesundheit der Menschen und den Folgen für die Unternehmen wird wohl noch lange eine enorme Herausforderung bleiben.