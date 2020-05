sie gelten als die großen Beschleuniger der Corona-Pandemie in Deutschland und Europa: Das Après-Ski-Lokal "Kitzloch" in Ischgl, die Karnevalssitzung in Gangelt bei Heinsberg und das von Markus Söder als "Virenschleuder" bezeichnete Starkbierfest im oberbayrischen Mitterteich. Auch deshalb muss sich die Veranstaltungsbranche auf eine noch längere Durststrecke einstellen. Große Festivals wie "Rock am Ring" und "Wacken" haben bereits ihre diesjährigen Konzertspektakel abgesagt und bewerben die Termine 2021. Bands und Musiker suchen derweil andere Wege, mit ihren Fans in Kontakt zu kommen und spielen Konzerte im Livestream.