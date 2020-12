Und sagt Ihnen der Name Linda Evans noch was? Die US-Schauspielerin wurde in den 1980er Jahren in ihrer Rolle als Krystle Carrington in der Serie "Der Denver-Clan" bekannt. Am 26. Dezember ist die 78-Jährige in der Serie "Das Traumschiff" zu sehen. Zudem wirft die Reportage "Das Traumschiff - Spezial" ebenfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichen ZDF-Reihe.