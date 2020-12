2020 also kein "Driving Home for Christmas"? Einige setzen auf Schnelltests als Lösung. In unserem ZDFheute live sprechen wir mit dem Virologen Dr. Martin Stürmer, der erklärt, was solche Tests vor Weihnachten bringen. Und worauf zu achten ist, wenn man trotz aller Warnungen mit anderen Haushalten feiert - ab 19.30 Uhr in der ZDFheute-App und auf unserer Website zu sehen.