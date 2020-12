Zu Weihnachten wird das Wetter in Deutschland kälter. Laut dem Deutschen Wetterdienst kann sich dann auch in den tieferen Lagen Schnee in den Niederschlag mischen, der aber eher nicht liegenbleibt. "Chancen auf weiße Weihnachten gibt es gebietsweise in den Mittelgebirgen über 600 Meter und flächendeckend am Alpenrand und in den Alpen", sagte ein Sprecher.