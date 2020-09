Bei dieser Grafik ist ein steigender Wert etwas Gutes: Sie gibt den Zeitraum an, in dem sich die Fallzahlen in Deutschland verdoppelt haben. Am 5. April lag dieser Wert bei 10,4 Tagen. Eine Woche zuvor, am 30. März, waren es noch 5,9 Tage - am 5. März sogar 2,1 Tage. Das zeigt: Der Verdopplungszeitraum steigt derzeit stark, wenn auch noch nicht stark genug. Die Bundesregierung strebt einen Zeitraum von 14 Tagen an.