Haben Sie die erste Staffel von "Die Wege des Herrn" gesehen - die Geschichte der dänischen Pfarrersfamilie mit dem Vater, der Bischof von Kopenhagen werden will, und den beiden Söhnen, einer hadernd, einer der Familientradition folgend? Nun hat Adam Price, von dem auch die Politserie "Borgen" stammt, eine zweite Staffel nachgelegt. "Beten fühlt sich hier fast so gut an wie Sex", urteilt der "Spiegel" und deklariert sie zum "Serien-Muss". Beide Staffeln sind bis 12. Juni in der Arte-Mediathek abrufbar.