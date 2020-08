Republikaner verteidigen "amerikanische Werte": Zum Auftakt ihres Parteitags warnten die Republikaner vor ihren Kontrahenten aus dem demokratischen Lager und schürten dabei Ängste, ohne für ihre Behauptungen Fakten darzulegen. "Ich habe selten einen Parteitag gesehen, so voller Wut, auch voller Lügen und Falschheiten, wie dieser Parteitag der Republikaner", resümiert ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Amtsinhaber Donald Trump als "Leibwächter der westlichen Zivilisation" soll Herausforderer Joe Biden, den "Vorkämpfer einer sozialistischen Revolution", im Rennen um das Amt im Weißen Haus stoppen, so die Rhetorik der Republikaner. Der Parteitag geht heute Abend (Ortszeit) weiter, unter anderem will First Lady Melania Trump für eine zweite Amtszeit ihres Mannes werben.