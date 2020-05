Gleichzeitig entstehen vor allem in den immer noch stark betroffenen USA wilde Spekulationen, wie das neuartige Coronavirus entstanden sein könnte und wie es in die Welt gelangt ist. Besonders der US-Präsident im Wahlkampfmodus würde sich über einen alleinschuldigen Sündenbock China freuen, und lässt Theorien zu einem Ausbruch in einem chinesischen Labor unwidersprochen weiterköcheln.