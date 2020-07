Mein Reporter-Kollege Gert Anhalt hat das festgehalten - in einem Film, der jetzt in der ZDFmediathek zu sehen ist. Gert Anhalt ist einer der Reporter, die sich unsichtbar machen können und deren Blick deshalb umso genauer ist. Als Asien-Korrespondent hat er über Politik in Japan berichtet, gezeigt, wie Menschenmassen in Korea ihren Urlaub verbringen, sich immer wieder mit Essen in Asien beschäftigt (sein Film "Versessen auf Essen" ist ein Hit auf YouTube). Jetzt hat er - wie gewohnt als sein eigener Kameramann und Cutter - eingefangen, wie das ZDF unter Corona-Bedingungen arbeitet. Es ist ein sehenswertes Stück herausgekommen, sozusagen Mainzelmännchen mit Mund-Nasen-Schutz.