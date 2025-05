Update am Morgen: Weißer Kragen statt weiße Weste

Weil die Tatverdächtigen - im Gegensatz zu klassisch maskierten Bankräubern - in aller Regel in Maßanzug und weißem Hemd auftreten, spricht man bei dieser Deliktkategorie von "Weiße-Kragen-Kriminalität". Genau so heißt - im englischen Originalausdruck - unsere Doku: "Cum-Ex: White Collar Crime - Ein Betrug mit System". Schon vorab zu sehen auf unserem frontal-Youtube-Kanal . Als kleiner Service auch für viel beschäftigte Finanzminister.