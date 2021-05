1977 kam "Star Wars" zum ersten Mal ins Kino. Und ein Übersetzungsfehler im deutschen Fernsehen stellte 2005 unfreiwillig klar, wann der "Star Wars"-Tag gefeiert wird. Aus der berühmten Grußformel "May the Force be with You" (Deutsch: Möge die Macht mit dir sein) machte der Dolmetscher: "Am 4. Mai sind wir bei Ihnen." Schließlich könnte man "May the Force" im Englischen auch schnell als "May the Fourth", also "4. Mai", verstehen. Wenn Sie also Star Wars feiern wollen, dann wohl heute.