Der Polit-Talk: Maybrit Illner macht Sommerpause, ab heute übernimmt Dunja Hayali fünfmal ihren Sendeplatz am Donnerstagabend. In der aktuellen Ausgabe geht um den Corona-Alltag in Pflegeheimen. Der Großteil der Menschen, die in Deutschland mit Covid-19 starben, lebte dort. In der Diskussion treffen unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn und die Pflegefachkraft Branka Ivanisevic aufeinander - ab 22:15 Uhr im TV und im Livestream.