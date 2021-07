lauter gute Nachrichten von der Virus-Front: Am heutigen 1. Juli entfällt für alle Risikogebiete mit Inzidenz über 50 die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das betrifft mehr als 80 Länder weltweit und wird das Reisen erleichtern. Überhaupt wird von touristischen Reisen anders als bisher nicht mehr pauschal abgeraten. Sinkende Inzidenz und zunehmende Impfquote machen noch mehr möglich. So öffnen heute bundesweit wieder die Kinos. Deutschland entspannt sich bei "Godzilla vs. Kong" und genießt den Sommer pünktlich zur Ferienzeit. Morgen beginnen im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW die großen Ferien.