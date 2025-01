Update am Morgen: Berlin-Paris-Tandem - Strampeln für Europa

Divide et impera, "teile und herrsche" heißt eine uralte, aber in der Geschichte immer wieder gut funktionierende Funktionsformel von Imperien. "Zerteile und herrsche" scheint die moderne Erweiterung zu sein. Das Modell des Zerstörers Putin, aber auch das Modell des Dealmakers Trump. Und das des "Disruptors" Elon Musk , der seinen Einfluss in der Wirtschaft jetzt über Einfluss in der Politik ausweitet.