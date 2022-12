Update am Morgen : Das Spiel ist aus

Es bleibt: die Blamage. So in etwa dürfte die Bilanz dieser WM für viele hierzulande aussehen. Alles Mist. Und dann ist ja auch noch Winter. Bei keiner WM zuvor war die Begleitmusik so schräg bis schrill, das Meinungsbild so polarisiert und auch so unversöhnlich. Katar spaltet, das spüren auch wir als übertragender WM-Sender. Es ist unsere Aufgabe, das sportliche Weltereignis professionell zu übertragen und zugleich über die Menschenrechtslage im Austragungsland kritisch zu berichten.