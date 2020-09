Immer noch viel Not in Beirut: Die verheerende Explosion in Beirut liegt knapp einen Monat zurück und der Libanon ist noch immer in Aufruhr. Die aktuelle Situation ist humanitär nach wie vor schwierig, auch politisch herrscht viel Ungewissheit. Die Aufarbeitung der Explosion dauert an, berichtet Florence-Anne Kälble.