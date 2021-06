Die Rote Karte der UEFA für die Regenbogenfarben hat deutschlandweit eine "Jetzt erst recht"-Stimmung erzeugt. Ob in Köln, Frankfurt oder Berlin - viele Stadien werden heute während des Spiels gegen Ungarn bunt leuchten. Auch in München selbst wird das Rathaus beflaggt. Ob am Olympiaturm oder am Windrad an der Arena: Die Regenbogenfarben werden sichtbar sein.