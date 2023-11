Update am Abend: Deutschland braucht ein Sommermärchen

Dem gerecht zu werden, ist von der Nationalmannschaft "vorerst nicht zu erwarten", kommentiert ZDF-Sportreporter Nils Kaben die aktuelle Situation. Aber das Potenzial, das in Mannschaft und Trainer steckt, ist unbestritten. Es sind nun noch 205 Tage. Dann findet das EM-Eröffnungsspiel nicht an einem tristen Novemberabend in Wien, sondern an einem hoffentlich lauen Sommertag in München statt. An einem Tag, an dem dann hoffentlich Vorfreude und Zuversicht in der Luft liegen. Das würde nicht nur der DFB-Elf guttun.