Am Dienstag gibt es viele Wolken. In der Mitte regnet es bereits am Vormittag. Im Nordwesten kommt am Nachmittag Regen auf. Die Chancen auf etwas Sonne sind im Südwesten am größten. Im Norden weht ein lebhafter bis starker Südwind. Die Temperatur steigt auf Werte von 12 bis 20 Grad.