Zudem peilt der zuständige Minister Volker Wissing (FDP) an, Deutschland bis 2025 in Sachen Digitalisierung in den Top Ten innerhalb der EU zu platzieren. Das mutet nicht minder sympathisch an, fast schon demütig. Zum Vergleich: Die Vorgängerregierungen haben da noch ganz andere Töne gespuckt; von "Weltklasse" war da die Rede. Was ist passiert? Herrscht eine neue deutsche Bescheidenheit? Ist Understatement jetzt nicht mehr nur in Großbritannien zu Hause?