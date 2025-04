Update am Morgen: 100 Tage Trump - falsch oder wahr?

Guten Morgen,

Lügen können Gewissheiten und Geschichte überschreiben. Fakten stören da, Experten ebenfalls. Auch so lässt sich der Kampf gegen die Universitäten in den USA verstehen, den vor allem Vizepräsident J.D. Vance betreibt. Expertentum ist nur hinderlich in der schönen neuen Welt der Lügen.

Lüge wird zu einer neuen Definition von Meinungsfreiheit. Alles darf gesagt werden, der Zweck heiligt die Worte. Vertrauen geht über Bord. Der "American Way of Life" wird zum "American Way of Lies". 100 Tage Trump - nicht wahr? Oder doch?