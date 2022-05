Update am Abend : Despoten sind keine Krähen

Quan Ngoc Minh ‎(Jackie Chan) führt in London ein chinesisches Restaurant. Als er seiner Tochter ein Kleid für ihren Abschlussball kaufen will, explodiert eine Bombe, die mehrere Menschen tötet, darunter auch Quans Tochter. Zu dem Attentat bekennt sich eine Gruppe, die sich als "Kern-IRA" bezeichnet. Liam Hennessy (Pierce Brosnan), der stellvertretende Erste Minister Nordirlands verweigert Quan jegliche Hilfe bei der Aufklärung. So ermittelt Quan auf eigene Faust und gerät in "The Foreigner - Rache für meine Tochter" in einen blutigen Rachefeldzug. (108 Min., FSK 16, verfügbar bis 22.05.2022)