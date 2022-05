ich entschuldige mich schon einmal bei allen, die mit Fußball eher nichts am Hut haben, aber in diesem Briefing geht es heute um Eintracht Frankfurt. Und da muss ich mich auch direkt noch einmal bei Ihnen entschuldigen, denn ich bin Fan dieses Vereins. Das macht das Schreiben über die Eintracht etwas schwierig, Sie wissen ja: Distanz ist ein hohes journalistisches Gut. Aber was soll ich machen? Die Eintracht feiert einen historischen Erfolg, ich schreibe heute Ihr Update am Abend - lassen Sie mich also einfach kurz ausführen, warum dieser Gewinn der Europa League, entgegen aller Erwartungen, ein paar Zeilen wert ist.