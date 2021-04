Genauso leer wie die Ränge in Theater- und Kinosälen: Der Shutdown dauert an und während jetzt für München 14.500 Zuschauer feststehen, gibt es für Kunst und Kultur keine Perspektive. Ein Missstand auf den die Aktion #allesdichtmachen aufmerksam machen sollte: Zahlreiche Film- und Fernsehschauspieler*innen haben in satirisch-zynisch gemeinten Videos die Corona-Politik der Regierung kritisiert. Von Kolleg*innen mussten sie sich daraufhin einiges an Kritik anhören. Jan Josef Liefers und Heike Makatsch distanzierten sich schließlich öffentlich von "Querdenken" und der AfD - wenn man das machen muss, kann man sich überlegen, ob die Aktion wirklich so geglückt war.