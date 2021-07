Der Gast, der heute in Berlin die große politische Runde dreht, wünscht, er hätte nur solche Nachbarschafts-Probleme. Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, hat an diesem Wochenende erneut einen toten Soldaten zu beklagen. Er ist schon das vierte Todesopfer innerhalb einer Woche, alle sind in Kämpfen mit pro-russischen Separatisten in der Ostukraine ums Leben gekommen, angegriffen mit Artillerie, Granatwerfern und Maschinengewehren.