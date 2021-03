Vermissen Sie die Kultur auch so wie ich? Einfach mal ein Konzert besuchen, eine Lesung hören - all das ist in Pandemie-Zeiten fast unmöglich geworden. ZDFkultur versucht dieses fehlende Lebensgefühl etwas auszugleichen. "Stay Live" bringt Nachwuchskünstler*innen auf die Bühne legendärer Clubs, live, ohne Publikum. Mein Kultur-Tipp des Tages daher: "Stay Live: Finna & Peaches" aus dem SO 36 in Berlin-Kreuzberg.