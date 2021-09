Letztes Politbarometer vor der Wahl: Mit welchen Abständen und Vorsprüngen gehen die Parteien in den Wahlsonntag? Und wer hat die besten Aussichten aufs Kanzleramt? Antworten darauf gibt heute das Politbarometer. Am Mittag erscheinen die letzten Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Am Abend nach dem heute journal folgen die Zahlen zur Bundestagswahl.