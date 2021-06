Kramp-Karrenbauer trifft Guterres: Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres in New York unter anderem über die Minusma-Mission in Mali sprechen. Am Freitag waren in dem nordafrikanischen Krisenland zwölf Bundeswehrsoldaten bei einem Anschlag verletzt worden.