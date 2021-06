In Wembley sind es gleich bis zu 45.000 Menschen, zum Halbfinale und beim Endspiel dürfen Stand jetzt sogar 60.000 Fans ins Stadion. Und das, wo die Delta-Variante auch in Großbritannien um sich greift. "Leichtsinnig und unverhältnismäßig - was ist wichtiger: Fußball oder Gesundheit?" Diese Frage stellen immer mehr Kritiker.