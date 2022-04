Update am Morgen : Ein Ampel-Entlastungs-Paket?

General Ulysses Grant wäre heute 200 Jahre alt geworden. Von 1869 bis 1877 war er US-Präsident. Sein Präsidentschaftswahlkampf 1868 stand unter dem Motto "Let us have peace". Seine Präsidentschaft war aber auch von Korruptionsskandalen geprägt. 1885 starb Grant an Kehlkopfkrebs. Er und seine Frau sind im Grant's Tomb in New York City, dem größten Mausoleum Nordamerikas, bestattet.