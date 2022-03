Das kleine Moldawien ist vom Krieg in der Ukraine doppelt betroffen: Das 2,6-Millionen-Einwohner-Land hat fast 400.000 Flüchtlinge aufgenommen. Und so mancher fürchtet, dass Russland seinen Krieg hierhin ausdehnen könnte, denn auch Moldawien gehörte einst zur Sowjetunion - und ein Teil des Landes hat sich bereits abgespalten: das von Moskau unterstützte Transnistrien. Die Arte-Reportage "Angst vor Russlands Panzern: Moldawien und der Krieg in der Ukraine" nimmt Sie mit in ein armes Land mit großer Hilfsbereitschaft. (32 Minuten, heute um 19:40 Uhr bei Arte und jederzeit in der Mediathek.)