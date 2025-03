Update am Morgen: Erdogan geht es um Machterhalt

Guten Morgen,

"Unsere Demokratie geht verloren!", sagt Selin. Wie viele andere in Istanbul protestiert die Architekturstudentin gegen die Verhaftung von Ekrem Imamoglu, dem so beliebten Bürgermeister der Stadt. Vor einer Woche wurde er festgenommen, am Sonntag wurde er seines Amtes enthoben.

"Es geht um Machterhalt", analysiert Yasar Aydin von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Erdogan sieht, dass die Macht ihm entgleitet. „ Yasar Aydin, Stiftung Wissenschaft und Politik

Vergangenes Jahr hat Erdogans AKP bei Wahlen viele Gemeinden verloren, darunter viele Großstädte. Genau dort wird aber ein Großteil der türkischen Wirtschaftsleistung erbracht. Diese sei wichtig für ihn, um Ressourcen zu verteilen, sagt der Türkei-Experte Aydin in der ZDF-Sendung heute in europa.

Wie es seiner Meinung nach weitergeht? "Erdogan ist jemand, der nicht auf Ausgleich setzt, sondern hart durchgreift", das habe man bei vielen Ereignissen gesehen. Deshalb sei zu befürchten, dass es weiter eskalieren wird.

Keine guten Nachrichten für die Demonstranten. Vor allem in Istanbul sind die Proteste massiv und werden zunehmend gefährlich.

Auch unsere Reporterin Anne Brühl wird bei einem Dreh vor der Stadtverwaltung von einem Gewaltausbruch überrascht. Mit zuvor friedlich Protestierenden muss sie Schutz im Gebäude suchen. Mit jedem, der es reinschafft, steigt die Konzentration von Tränengas in der Luft.

Destan Menur fällt das Atmen schwer. Der 67-Jährige hat lange in Deutschland gelebt. "Ich komme nicht wegen mir, sondern wegen meinen Enkeln und meinem Kind. Aber bald gibt es hier keine Zukunft mehr."

Im auslandsjournal berichtet heute Anne Brühl um 22.15 Uhr über die Proteste und die Zukunft der Demokratie in der Türkei.

Lage im Nahost-Konflikt

"Hamas raus" - Proteste in Gaza gegen Krieg: In Gaza sind hunderte Menschen gegen den Krieg gegen Israel auf die Straße gegangen. Auch "Hamas raus"-Rufe waren zu hören. Proteste gegen die Terrororganisation sind selten.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Finnlands Präsident hat "keine Angst" vor russischem Angriff: Finnlands Präsident Stubb hat trotz Trumps Ukraine-Kurs Vertrauen in die Nato. Im Umgang mit Trump müsse man "cool bleiben". Auch vor Russland habe er keine Angst.

Russland stellt Bedingungen für Waffenruhe: Die Gespräche in Riad haben zu einer Einigung geführt: Die Ukraine und Russland wollen künftig auf Angriffe im Schwarzen Meer verzichten. Der Kreml stellt allerdings Bedingungen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Soli endgültig passé? Das Bundesverfassungsgericht gibt bekannt, ob der Solidaritätszuschlag bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer noch zulässig ist. Sechs FDP-Politiker hatten 2020 Beschwerde gegen die Abgabe eingereicht, die 2024 fast 12,7 Milliarden Euro in die Kassen des Bundes spülte. Seit 2021 müssen nur noch Besserverdienende und Unternehmen die Abgabe zahlen, rund 90 Prozent der Steuerzahler sind davon befreit.

Petersberger Klimadialog endet: In Berlin stehen heute unter anderem Olaf Scholz und UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf der Rednerliste. In dem Format sollen Ziele für die nächste Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien formuliert werden.

Leipziger Buchmesse wird eröffnet: Mit einem Festakt im Gewandhaus wird heute Abend die Leipziger Buchmesse eröffnet. Bei der Veranstaltung wird traditionell der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen, den in diesem Jahr der belarussische Schriftsteller Alhierd Bacharevic für seinen Roman "Europas Hunde" erhält. Bis Sonntag bieten die Buchmesse sowie die parallel dazu laufende Manga-Comic-Con und das traditionelle Lesefest "Leipzig liest" Tausende Veranstaltungen. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen.

Zahl des Tages

25

Heute vor 25 Jahren wurde Wladimir Putin zum neuen Präsidenten Russlands gewählt. Er wurde Nachfolger von Boris Jelzin, der am Silvestertag 1999 zurückgetreten war.

Ein Lichtblick

Fünf Löwen aus der Ukraine haben in Großbritannien ein neues Zuhause gefunden. Die Löwen hätten auf unterschiedliche Weise Vernachlässigung und Misshandlung erfahren, sagte eine Sprecherin der Organisation The Big Cat Sanctuary. Einige der Raubkatzen leiden demnach unter den Folgen von Granateinschlägen in der Nähe ihrer Gehege, andere sollen unterernährt in einer Wohnung gelebt oder in privater Haltung zur illegalen Zucht genutzt worden sein. Vier von ihnen hätten noch niemals zuvor Gras betreten.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 25.03.2025 | 2:01 min

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch setzt sich in der Nordwesthälfte immer mehr die Sonne durch. Sonst ist der Himmel stark bewölkt oder bedeckt und gebietsweise fällt Regen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen neun und 15 Grad.

